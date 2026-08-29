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Το «αντίο» της Ομόνοιας στον Ουζόχο με τα καλύτερα λόγια

ΓΗΠΕΔΟ

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Το «αντίο» της Ομόνοιας στον Ουζόχο με τα καλύτερα λόγια

Ανακοίνωση των πρασίνων

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Ομόνοιας 29ης Μαϊου για τη μεταγραφή του Φράνσις Ουζόχο, η Ομόνοια εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας επισήμως για το τέλος της συνεργασίας της με τον Νιγηριανό τερματοφύλακα.

Το τριφύλλι αναφέρεται με τα καλύτερα λόγια στον Ουζόχο σημειώνοντας, μετά την καταγραφή του απολογισμού του, ότι επέδειξε επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και ευσυνειδησία καθώς και ότι υπήρξε ευχάριστη προσωπικότητα κι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συμπαίκτες του, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα.

H ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Ενημερώνουμε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με τον Φράνσις Ουζόχο.

Ο Φράνσις Ουζόχο αγωνίστηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ σε δύο διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, δύο κυπέλλων, μια πρώτη θέση και πέντε προκρίσεις σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Φόρεσε σε 70 παιχνίδια το τριφύλλι στο στήθος και διατήρησε ανέπαφη την εστία του στα 23.

O Φράνσις αποτέλεσε μέλος του ρόστερ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για έξι χρόνια και βοήθησε σε αρκετούς αγώνες την ομάδα να πάρει σημαντικά αποτελέσματα. Επέδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και ευσυνειδησία. Ήταν μια ευχάριστη προσωπικότητα και ιδιαίτερα αγαπητός στους συμπαίκτες του. Αναμφίβολα αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα στην ΟΜΟΝΟΙΑ και καταγράφεται στην ιστορία της ως ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει στον Σύλλογο.

Φράνσις, σε ευχαριστούμε για όλα!

Καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

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