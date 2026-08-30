Πλούσιο το μενού σήμερα Κυριακή (30/8)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 30/8
ΡΙΚ 2
11:00 Μεσογειακοί Αγώνες
17:00 Μεσογειακοί Αγώνες
Cytavision 1
19:00 ΑΕΛ - Ανόρθωση
Cytavision 2
20:00 Καρμιώτισσα - Πάφος FC
Cytavision 3
16:00 Τσέλσι - Μπράιτον
18:30 Μάντσεστερ Γ. - Ίπσουιτς
Cytavision 4
16:00 Λιντς - Μπρέντφορντ
19:30 Νάπολι - Κόμο
21:45 Κάλιαρι - Ίντερ
Cytavision 5
13:00 Rally Paraguay
16:00 Σάντερλαντ - Φούλαμ
21:00 Κηφισιά - ΑΕΚ
Cytavision 6
12:00 Moto GP: Grand Prix Spain
Cytavision 7
21:45 Λάτσιο - Τζένοα
Cytavision 8
11:25 Nascar GP Czech (OPEN)
15:15 Nascar GP Czech (VG8)
18:00 Ρεάλ - Μάλαγα
22:30 Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Cablenet Sports 2
16:00 Παρί FC - Νις
Cablenet Sports 2
18:15 Ρεν - Λε Μανς
21:45 Μονακό - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
13:15 Ουτρέχτη - Αϊντχόφεν
15:15 Φέγενορντ - Ντε Χάγκ
17:45 Τέλσταρ - Άγιαξ
Νοvasports Start
14:30 Ντάρμσταντ- Ανόβερο
Νοvasports 2
19:30 Άρης Θ. - ΟΦΗ
Νοvasports 3
18:30 Άουγκσμπουργκ - Σάλκε
Νοvasports 4
16:30 Φράιμπουργκ - Βέρντερ
20:15 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
Νοvasports Prime
21:00 Aστέρας - Ολυμπιακός Π.