«Τεράστιος ποδοσφαιριστής ο Γιόβετιτς, δεδομένη παρουσία χιλιάδων οπαδών μας με Ανόρθωση»

Διαβάστε όσα είπε ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ για το αποψινό (19:00) ντέρμπι με την Ανόρθωση.

Για το σημερινό παιχνίδι με την Ανόρθωση:

«Σίγουρα κάθε ξεκίνημα είναι δύσκολο στο πρωτάθλημα, πόσο μάλλον όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια μεγάλη και ιστορική ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση. Είναι ένα μεγάλο τεστ για εμάς, το οποίο εννοείται ότι αντιμετωπίζουμε με κάθε σοβαρότητα και σεβασμό προς τον αντίπαλο. Σίγουρα η αντίπαλός μας πέρασε και περνάει κάποιες δυσκολίες, αγωνιστικές και εξαγωνιστικές, όμως δεν παύει να είναι μια μεγάλη, ιστορική ομάδα και θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, ούτως ώστε να καταφέρουμε να κάμψουμε την αντίσταση της αντιπάλου μας.

Από εκεί και πέρα, ως ΑΕΛ θεωρούμε ότι έγινε μια πολύ καλή προετοιμασία. Είναι ένας νέος προγραμματισμός, με 17, αν δεν κάνω λάθος, νέους ποδοσφαιριστές. Θα χρειαστεί χρόνος για να βγάλουμε αυτά που θέλουμε στον αγωνιστικό χώρο. Όμως, στο ξεκίνημα της χρονιάς, γνωρίζεις πολύ καλά, δεν μας ενδιαφέρει τόσο το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να πάρουμε έστω τρεις βαθμούς, ούτως ώστε να κερδίσουμε την ηρεμία μας, ας το πούμε έτσι, και να μπορεί η ομάδα να δουλεύει χωρίς άγχος και με μεγαλύτερη προσήλωση στο τακτικό και αγωνιστικό κομμάτι, για να βελτιώνεται».

Για τους πολλούς νέους ποδοσφαιριστές:

«Σίγουρα. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που λες είναι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Ούγκο Μαρτίνς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι μετρ του είδους στην ομοιογένεια, στη δημιουργία νέας ομάδας, γιατί σε όλες τις ομάδες που δούλεψε είχαν έρθει 12, 13, 14 νέοι ποδοσφαιριστές και βλέπαμε τις ομάδες του να λειτουργούν πολύ ωραία στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, καθρέφτης είναι το γήπεδο, όπως πολύ σωστά ανέφερες».

Για την παρουσία του κόσμου:

«Κοίταξε, εμείς αυτό που θέλουμε, αγωνιζόμενοι ως ομάδα, είναι ο κόσμος να είναι παρών. Είναι δεδομένη η παρουσία αρκετών χιλιάδων οπαδών μας μέχρι στιγμής. Για να δώσουμε κάποιους αριθμούς, είμαστε γύρω στα 5.300 εισιτήρια στην προπώληση, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι μαζί με τους 1.100 οπαδούς της Ανόρθωσης θα είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Είναι πάντα στα παιχνίδια μεταξύ ΑΕΛ και Ανόρθωσης πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Και είναι αυτό που θέλουμε, ο κόσμος να γεμίζει τα γήπεδα. Οι δικοί μας οπαδοί, το γνωρίζεις εσύ πάρα πολύ καλά, είναι δίπλα μας κάθε χρόνο.

Εμείς αυτό που διεκδικούμε φέτος είναι υπομονή και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που δουλεύουν και εργάζονται στο αγωνιστικό κομμάτι, ούτως ώστε να τους δώσουμε τον χρόνο και τη στήριξη που πρέπει για να φτιάξουν την ομάδα όπως πρέπει. Και να μπορέσουμε σε βάθος χρόνου να επαναφέρουμε την ΑΕΛ ως πρωταγωνίστρια. Από εκεί και πέρα, πάντοτε κόσμια έκφραση, πάντοτε με τη σωστή συμπεριφορά, να στηρίξουμε τις ομάδες μας, να απολαύσουμε το παιχνίδι. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Από εκεί και πέρα έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σεβόμαστε τον εαυτό μας, τους αντιπάλους μας και προχωράμε. Να το φροντίζουμε το ποδόσφαιρό μας, αφού το αγαπάμε».

Για το μεταγραφικό κομμάτι και τον Γιόβετιτς: «Θεωρώ ότι έχουμε ολοκληρώσει με την προσθήκη του Γιόβετιτς, ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή. Τον γνωρίσαμε στα κυπριακά γήπεδα καλύτερα με την παρουσία του στην Ομόνοια. Υπήρξε ενθουσιασμός και εδώ στους κύκλους της ομάδας».

Για το μήνυμα προς τον κόσμο: «Ναι, και φάνηκε και στην πώληση των εισιτηρίων του αγώνα, τα οποία εκτοξεύτηκαν μετά τις 24 ώρες πάρα πολύ. Από την ΑΕΛ, όμως, να δώσουμε ξανά τη στήριξή μας σε όλους, σε οποιοδήποτε και αν είναι το όνομα που κουβαλάει οποιοσδήποτε. Σίγουρα καθένας κρίνεται στο γήπεδο, όμως θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Ό,τι και να γίνει σήμερα, είναι προ αγωνιστική. Υπάρχουν πάρα πολλές αγωνιστικές. Είναι μαραθώνιος. Είναι μαραθώνιος και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε από το πρώτο παιχνίδι ή από το πρώτο φιλικό αν η ομάδα θα είναι καλή ή δεν θα είναι καλή. Υπάρχει ένας τεράστιος μαραθώνιος. Θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές.

Η αθλητική παιδεία έχει αλλάξει και ο τρόπος παιχνιδιού, θεωρώ, και το επίπεδο παιχνιδιού στο ποδόσφαιρο. Οπότε να δίνουμε τον χρόνο μας στους ανθρώπους που είναι καταρτισμένοι, γνωρίζουν, είναι επαγγελματίες. Άλλωστε, οι πρώτοι που θέλουν να πετύχουν είναι οι πρωταγωνιστές. Από εκεί και πέρα, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θα υπάρχει ένα pre-game για τα μικρά παιδιά στις 5 η ώρα έξω από το “Άλφαμεγα” με φουσκωτά, face painting και τα λοιπά. Να έρθει ο κόσμος, οι οικογένειες, να απολαύσουν τη μέρα τους, να περάσουν όμορφα. Η ΑΕΛ φιλοξενεί έξω από το στάδιο “Άλφαμεγα” τέτοιες εκδηλώσεις και όλοι μαζί ελπίζουμε ότι στο τέλος της ημέρας θα μας βρει νικητές του ντέρμπι».