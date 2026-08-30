Stoiximan Super League: Εκτός έδρας δοκιμασίες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, στη Λεωφόρο η ΑΕΚ – Ξεχωρίζει το Άρης-ΟΦΗ

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή η 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετά τα δύο παιχνίδια που άνοιξαν την αυλαία το Σάββατο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις εκτός έδρας δοκιμασίες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, στην πρώτη φετινή εμφάνιση της Κηφισιάς απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά και στη δυνατή αναμέτρηση του Άρη με τον ανεβασμένο ΟΦΗ.

Στις 19:30, ο Άρης φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τις δύο ομάδες να προέρχονται από νικηφόρα πρεμιέρα. Οι «κίτρινοι» έφτασαν στο εντυπωσιακό 3-2 επί της Καλαμάτας με μεγάλη ανατροπή και δύο γκολ του Φαμπιάνο στο φινάλε, ενώ ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει περισσότερες λύσεις στη διάθεσή του. Ο ΟΦΗ, από την άλλη, βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ, έχοντας νικήσει τον Βόλο με 2-0 και εξασφαλίσει παράλληλα την παρουσία του στη League Phase του Europa League.

Στις 20:15, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι δυσκόλεψαν σημαντικά τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα, αλλά ηττήθηκαν με 1-0 από το γκολ του Κάρμο στο 82'. Ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιδράσει μετά τον οδυνηρό ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει παράλληλα να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, μεταξύ των οποίων εκείνες των Λουσέ, Καμαρά και Μεϊτέ.

Στις 21:00, ο Asteras AKTOR αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το 2/2 μετά το αγχωτικό 1-0 επί του Ατρομήτου, σε ένα παιχνίδι στο οποίο δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες αλλά χρειάστηκαν το γκολ του Κάρμο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Ροντινέι, ενώ ο Αστέρας μπαίνει στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του έχοντας δύο ήττες στα ισάριθμα επίσημα ματς της σεζόν.

Την ίδια ώρα, η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πρόκειται ουσιαστικά για την πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα, αφού το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε. Η ΑΕΚ πηγαίνει στο ματς με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη νίκη επί του Ηρακλή και το εμφατικό 4-0 κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, με το οποίο εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 29 Αυγούστου

Βόλος ΝΠΣ - Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0

Κυριακή 30 Αυγούστου

19:30 Άρης - ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

21:00 Asteras AKTOR - Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά - ΑΕΚ

Δευτέρα 31 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

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