Τι κάνει ο Μέσι! Έβαλε 4 γκολ στο 7-1 της Ίντερ Μαϊάμι

Η Ίντερ Μαϊάμι επέστρεψε εμφατικά στις νίκες μετά από ένα σερί πέντε αγώνων χωρίς επιτυχία συντρίβοντας με 7-1 την Μόντρεαλ.

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε «όργια» καθώς πέτυχε τέσσερα γκολ φτάνοντας τα 927 στην καριέρα του, ενώ είχε και μία ασίστ μετρώντας πλέον 421. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πρώτος σκόρερ στο φετινό MLS με 18 γκολ σε 19 αγώνες, ενώ έχει και 9 ασίστ.

Ο Κασεμίρο άνοιξε το σκορ στο 20' με κεφαλιά, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 37' με τον Χέρμπερς και ακολούθησε... καταιγίδα. Στο 40' ο Μέσι από εκτέλεση φάουλ και κόντρα έκανε το 2-1, στο 52' με υπέροχη ατομική ενέργεια και σουτ με το δεξί (!) έκανε το 3-1, ενώ στο 80' σέρβιρε στον Λουίς Σουάρες το 4-1. Στο 83' με «τσίμπημα» πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ έκανε το χατ-τρικ κι αφού ο Αλεξάντερ Σο στο 89' έκανε το 6-1, ο «Λέο» με εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

sport-fm.gr