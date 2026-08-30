Ο Άγιαξ ανακοίνωσε τον Σοφιάν Άμραμπατ μέχρι το 2028

Σημαντική μεταγραφική κίνηση για τον Άγιαξ, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σοφιάν Άμραμπατ.

Ο έμπειρος Μαροκινός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Άμστερνταμ έως τις 30 Ιουνίου 2028 και επιστρέφει στο ολλανδικό ποδόσφαιρο έπειτα από μία μακρά διαδρομή στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Άμραμπατ έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας προηγουμένως συμφωνήσει με τον τουρκικό σύλλογο για τη λύση του συμβολαίου του. Έτσι, ο Άγιαξ κατάφερε να τον εντάξει στο δυναμικό του ως ελεύθερο, προσθέτοντας στη μεσαία γραμμή έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία και παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Ο 30χρονος γεννήθηκε στο Χάουζεν της Ολλανδίας και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στην Ουτρέχτη. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Φέγενορντ, πριν συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ολλανδίας με τις Κλαμπ Μπριζ, Ελλάς Βερόνα, Φιορεντίνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Φενέρμπαχτσε. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε επίσης στην Ισπανία με τη φανέλα της Μπέτις.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός όσο και ως κεντρικός χαφ, με την εμπειρία του από διαφορετικά πρωταθλήματα να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν τον Άγιαξ στην απόκτησή του. Παράλληλα, έχει σημαντική διεθνή παρουσία με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, με την οποία έχει συμμετάσχει σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο Τζόρντι Κρόιφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι ο Άμραμπατ διαθέτει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που αναζητούσε ο Άγιαξ. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που εξασφαλίσαμε την υπογραφή του Σοφιάν. Είναι δυνατός σωματικά, πολύ καλός τεχνικά και διαθέτει τεράστια διεθνή εμπειρία. Γνωρίζει επίσης πολύ καλά το ολλανδικό πρωτάθλημα, επομένως περιμένουμε να προσαρμοστεί γρήγορα. Αποκτήσαμε ακριβώς τον τύπο παίκτη που αναζητούσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

sport-fm.gr