ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε τον Σοφιάν Άμραμπατ μέχρι το 2028

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε τον Σοφιάν Άμραμπατ μέχρι το 2028

Παίκτης του Άγιαξ είναι και επίσημα ο Σοφιάν Άμραμπατ, με τον 30χρονο Μαροκινό μέσο να υπογράφει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Σημαντική μεταγραφική κίνηση για τον Άγιαξ, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σοφιάν Άμραμπατ.

Ο έμπειρος Μαροκινός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Άμστερνταμ έως τις 30 Ιουνίου 2028 και επιστρέφει στο ολλανδικό ποδόσφαιρο έπειτα από μία μακρά διαδρομή στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Άμραμπατ έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας προηγουμένως συμφωνήσει με τον τουρκικό σύλλογο για τη λύση του συμβολαίου του. Έτσι, ο Άγιαξ κατάφερε να τον εντάξει στο δυναμικό του ως ελεύθερο, προσθέτοντας στη μεσαία γραμμή έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία και παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Ο 30χρονος γεννήθηκε στο Χάουζεν της Ολλανδίας και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στην Ουτρέχτη. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Φέγενορντ, πριν συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ολλανδίας με τις Κλαμπ Μπριζ, Ελλάς Βερόνα, Φιορεντίνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Φενέρμπαχτσε. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε επίσης στην Ισπανία με τη φανέλα της Μπέτις.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός όσο και ως κεντρικός χαφ, με την εμπειρία του από διαφορετικά πρωταθλήματα να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν τον Άγιαξ στην απόκτησή του. Παράλληλα, έχει σημαντική διεθνή παρουσία με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, με την οποία έχει συμμετάσχει σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο Τζόρντι Κρόιφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι ο Άμραμπατ διαθέτει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που αναζητούσε ο Άγιαξ. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που εξασφαλίσαμε την υπογραφή του Σοφιάν. Είναι δυνατός σωματικά, πολύ καλός τεχνικά και διαθέτει τεράστια διεθνή εμπειρία. Γνωρίζει επίσης πολύ καλά το ολλανδικό πρωτάθλημα, επομένως περιμένουμε να προσαρμοστεί γρήγορα. Αποκτήσαμε ακριβώς τον τύπο παίκτη που αναζητούσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το μήνυμα της Εθνικής Eλλάδας στον Κωνσταντέλια: «Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο λόγος που μέτρησε το 2-1 της Γιουνάιτεντ παρά το χέρι του Μαγκουάιρ

Premier League

|

Category image

Τιμώρησε την προβληματική ΑΕΚ στο 90+7΄ η Κηφισιά!

Super League

|

Category image

Ξανά με άγχος και 2/2 ο Ολυμπιακός

Super League

|

Category image

Η Ντόρτμουντ βγαίνει στην αγορά μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Taranto 26: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για την κυπριακή αντισφαίριση

Τένις

|

Category image

Ο Δουβίκας έκλεισε το σπίτι της Νάπολι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Τέλος ο Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ - Στο τραπέζι ακόμη και η απόσυρση!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Καρμιώτισσα - Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Το πιο θετικό για μένα είναι ότι στα αποδυτήρια τα κεφάλια είναι σκυμμένα»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Μοράις: «Περήφανοι που δουλεύουμε με αυτούς τους παίκτες - Αυτή ήταν η κύρια ανησυχία μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Φλορίν Τανάσε: Ο «χαμαιλέοντας» του 1,8 εκατομμυρίου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με... ευρωπαϊκή φόρα και τριάρα στην πρεμιέρα η Πάφος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άρης να γουστάρεις, προσγείωσε τον «άδειο» ΟΦΗ

Super League

|

Category image

Η αφιέρωση όλου του ΠΑΟΚ στον άτυχο Κωνσταντέλια

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη