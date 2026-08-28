Κλήρωση πρόκληση για την Ομόνοια - Οι αντίπαλοι των πρασίνων στη League Phase του Europa League
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε τους αντιπάλους της Ομόνοιας στη League Phase του Europa League
H ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ κληρώθηκε με τις Μπενφίκα εντός έδρας, Γιουβέντους εκτός, Σέλτικ εντός, Ρενς εκτός, Θέλτα εντός, Τσέλιε εκτός, Μπεσίκτας εντός, Ναϊμέγκεν εκτός.
Το ακριβές πρόγραμμα της League Phase του Europa League θα βγει την Κυριακή.
Το πρόγραμμα της League Phase:
1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της Ομόνοιας
POT 1
Λεβερκούζεν
Μπενφίκα
Γιουβέντους
Μίλαν
Λιόν
Άλκμααρ
Ολυμπιακός
Ρεάλ Σοσιεδάδ
Μαρσέιγ
POT 2
Φερεντσβάρος
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Βικτόρια Πλζεν
Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Σάλτσμπουργκ
Σέλτικ
Σπάρτα Πράγας
Ρεν
Άντερλεχτ
POT 3
Στουρμ Γκρατς
Λεχ Πόζναν
Κρίσταλ Πάλας
Μπόρνμουθ
Σάντερλαντ
Τσέλιε
Γιαγκελόνια
Ομόνοια
Θέλτα
POT 4
Χόφενχαϊμ
Μπεσίκτας
Τορεένσε
Χάποελ Μπερ Σεβά
Ναϊμέγκεν
Αραράτ
ΟΦΗ
Λίλεστρομ
Λέφσκι Σόφιας