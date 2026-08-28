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Κλήρωση πρόκληση για την Ομόνοια - Οι αντίπαλοι των πρασίνων στη League Phase του Europa League

ΓΗΠΕΔΟ

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Κλήρωση πρόκληση για την Ομόνοια - Οι αντίπαλοι των πρασίνων στη League Phase του Europa League

Δείτε τους αντιπάλους της Ομόνοιας στη League Phase του Europa League

H ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ κληρώθηκε με τις Μπενφίκα εντός έδρας, Γιουβέντους εκτός, Σέλτικ εντός, Ρενς εκτός, Θέλτα εντός, Τσέλιε εκτός, Μπεσίκτας εντός, Ναϊμέγκεν εκτός.

Το ακριβές πρόγραμμα της League Phase του Europa League θα βγει την Κυριακή.

Το πρόγραμμα της League Phase:

1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της Ομόνοιας

POT 1

Λεβερκούζεν

Μπενφίκα

Γιουβέντους

Μίλαν

Λιόν

Άλκμααρ

Ολυμπιακός

Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μαρσέιγ

POT 2

Φερεντσβάρος

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Βικτόρια Πλζεν

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Σάλτσμπουργκ

Σέλτικ

Σπάρτα Πράγας

Ρεν

Άντερλεχτ

POT 3

Στουρμ Γκρατς

Λεχ Πόζναν

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Τσέλιε

Γιαγκελόνια

Ομόνοια

Θέλτα

POT 4

Χόφενχαϊμ

Μπεσίκτας

Τορεένσε

Χάποελ Μπερ Σεβά

Ναϊμέγκεν

Αραράτ

ΟΦΗ

Λίλεστρομ

Λέφσκι Σόφιας

 

 

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

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