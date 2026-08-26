Μπεργκ: «Κάπως παράξενο που έκανε πρόταση ο ιδιοκτήτης της Πάφου»

Για το θέμα Κουλιμπαλί και την πρόταση της Ροντίνα, ομάδα ιδιοκτησίας του Σεργκέι Λομάκιν (ιδιοκτήτη και της Πάφου), κλήθηκε να μιλήσει ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με τη Σεντ Τρούιντεν, χαρακτηρίζοντας κάπως παράξενο το γεγονός πως έκανε πρόταση ο Ρώσος ιδιοκτήτης της Πάφου.

Συγκεκριμένα ανέφερε...

«Προπονείται καθημερινά, ειναι διαθέσιμος. Είναι φυσιολογικό να έρχονται προτάσεις. Ο ιδιοκτήτης της Πάφου με την Ροντίνα έκανε πρόταση κι αυτό είναι κάπως παράξενο. Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο και ένας εκ των κορυφαίων πέρσι. Είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον.

Εμείς θέλουμε να μείνει, όμως κάποιες φορές συμβαίνει να φεύγουν ακόμα και οι κορυφαίοι. Είδαμε και πέρσι τι έγινε με Μαέ για παράδειγμα. Τώρα όμως είναι αλλιώς τα δεδομένα αφού κλείνει σε λίγες μέρες και το μεταγραφικό παράθυρο και σίγουρα δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την ομάδα. Για τέτοιες μετακινήσεις πρέπει να συμφωνούν όλα τα μέρη. Τι θα γίνει στο τέλος, δεν μπορώ να γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι είναι πολύτιμος για την ομάδα και επαναλαμβάνω πως εμείς δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την Ομόνοια».