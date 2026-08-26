Μπεργκ: «Πιστεύω θα τα καταφέρουμε»

Συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (27/8, 20:00) ρεβάνς με τη Σεντ Τρούιντεν στο ΓΣΠ για τα πλέι οφ του Europa League παρέθεσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε...

«Είναι ένας αγώνας για τον οποίον ανυπομονούμε. Κάναμε έναν καλό αγώνα στο Βέλγιο όμως δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Είμαστε ακόμα στα μισά του χρόνου. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πετύχουμε τα γκολ που θέλουμε για να κερδίσουμε. Δεν αλλάζουν πολλά στη φιλοσοφία τους και περιμένω ένα ακόμα δύσκολο ματς. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας παιχνιδι και πιστεύω θα τα καταφέρουμε.

Θέλουμε αυτή τη φορά να σκοράρουμε. Δημιουργούμε σε ικανοποιητικό βαθμό, όμως θέλουμε να δούμε και γκολ για να μπορέσουμε να έχουμε πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα. Πρέπει να κρατήσουμε όμως και την απόδοση μας στα επίπεδα με το ματς του Βελγίου. Το σημαντικό ειναι πως δημιουργούμε σε αυτά τα ματς και μακάρι να συνεχίσουμε».

Για τα αγωνιστικά νέα: «Ο Μαγιαμπέλα προπονείται κανονικά τις τελευταίες ημέρες και νιώθει καλά έτσι πολύ πιθανόν να ειναι στην αποστολή. Ο Αϊτινγκ παρακολουθούμε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ακολουθήσουμε για την αποθεραπεία του έτσι να είναι μαζί μας σύντομα το δυνατότερο είναι δύσκολο να πούμε πότε επιστρέφει. Ο Οντουμπάτζο νιώθει καλύτερα».

Για τον Κουλιμπαλί: «Προπονείται καθημερινά, ειναι διαθέσιμος. Είναι φυσιολογικό να έρχονται προτάσεις. Ο ιδιοκτήτης της Πάφου με την Ροντίνα έκανε πρόταση κι αυτό είναι κάπως παράξενο. Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο και ένας εκ των κορυφαίων πέρσι. Είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον. Εμείς θέλουμε να μείνει, όμως κάποιες φορές συμβαίνει να φεύγουν ακόμα και οι κορυφαίοι. Είδαμε και πέρσι τι έγινε με Μαέ για παράδειγμα. Τώρα όμως είναι αλλιώς τα δεδομένα αφού κλείνει σε λίγες μέρες και το μεταγραφικό παράθυρο και σίγουρα δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την ομάδα. Για τέτοιες μετακινήσεις πρέπει να συμφωνούν όλα τα μέρη. Τι θα γίνει στο τέλος, δεν μπορώ να γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι είναι πολύτιμος για την ομάδα και επαναλαμβάνω πως εμείς δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την Ομόνοια».