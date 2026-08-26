Νέα ομάδα από Σούπερ Λιγκ για Κούσουλο!

Μετά τον Λεβαδειακό του Ηλίας Χαραλάμπους, νέα ομάδα φαίνεται πως γλυκοκοιτάζει την περίπτωση του Ιώαννη Κούσουλου.

Ο Κύπριος χαφ της Ομόνοιας ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με τους πρωταθλητές για άλλον έναν χρόνο, βρίσκεται στο στόχαστρο και του Αστέρα Τρίπολης ο οποίος μάλιστα είναι πολύ πιο «ζεστός» για να τον αποκτήσει.

Οι επόμενες μέρες ίσως και ώρες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον και ενδέχεται να φέρουν οριστική εξέλιξη για το μέλλον του έμπειρου κεντρικού χαφ.