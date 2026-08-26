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Απέσυρε τη στήριξή της σε Ινφαντίνο η ιταλική ομοσπονδία

ΓΗΠΕΔΟ

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Απέσυρε τη στήριξή της σε Ινφαντίνο η ιταλική ομοσπονδία

Η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προστέθηκε στις ήδη πολλές που ήραν τη στήριξή τους στον Τζιάνι Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA.

Η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποσύρει την στήριξή της για την υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για τις προεδρικές εκλογές της FIFA που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

«Αυτή η απόφαση έχει ως στόχο να εκφράσει με σαφήνεια και διαφάνεια τη θέση της FIGC, σε πλήρη συμφωνία με την UEFA και τον πρόεδρό της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, σχετικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που προώθησε ο Πρόεδρος της FIFA σχετικά με τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη διεθνών διοργανώσεων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την UEFA και άλλες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες για να προωθήσουμε ένα όραμα ποδοσφαίρου που βασίζεται στην αξία, την αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα και την κεντρική θέση των οπαδών», δήλωσε ο Πρόεδρος της FIGC, Τζιοβάνι Μαλάγκο.

«Αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας σε ένα μοντέλο διαλόγου, ακρόασης και κοινής ευθύνης που μέχρι στιγμής έχει επιτρέψει στο ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί, να καινοτομήσει και ταυτόχρονα να υπερασπιστεί τις ιδρυτικές του αρχές», προσθέτει.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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