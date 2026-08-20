Ντεμπούτο για τον Ντουβέρν με την Ομόνοια! (ενδεκάδα)

Έτοιμη για το πρώτο βήμα η Ομόνοια.

Οι πράσινοι δίνουν στις 21:00 το πρώτο παιχνίδι με τη Σεντ Τρούιντεν στο Βέλγιο, όπου θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα για να πάρουν κεφάλι στην πρόκριση. Ο Χένινγκ Μπεργκ δεν υπολογίζει στους Μαγιαμπέλα και Οντουμπάντζο.

Ο Νορβηγός προχώρησε σε αλλαγή στο δεξί άκρο της άμυνας, καθώς αντί του Νεγκό πήρε θέση ο Ντουβέρν ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ομόνοιας.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Αντρέου, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μοντνόρ, Ντιονί.