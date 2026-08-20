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Η Μπράιτον απέρριψε πρόταση της Λίβερπουλ για τον Μίντε

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μπράιτον απέρριψε πρόταση της Λίβερπουλ για τον Μίντε

Σύμφωνα με την «Athletic», οι «γλάροι» απάντησαν αρνητικά σε επίσημη πρόταση ύψους 58 εκατ. ευρώ

«Όχι» της Μπράιτον σε Λίβερπουλ για τον Μίντε!

Σύμφωνα με την «Athletic», οι «γλάροι» απάντησαν αρνητικά σε επίσημη πρόταση ύψους 58 εκατ. ευρώ που δέχθηκαν από τους «Reds» για την απόκτηση του 22χρονου εξτρέμ.

Ο Μίντε εντάχθηκε στην Μπράιτον το καλοκαίρι του 2024, όταν αποκτήθηκε από τη Νιούκαστλ έναντι 35 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν είχε 34 εμφανίσεις με 3 γκολ και 4 ασίστ στην Premier League.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αναρρώνει μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο δεξί του πόδι, ενώ αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 8 ακόμα εβδομάδες.

sport-fm.gr

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