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Κάτοικος Πολεμιδιών ο Νίκος Γιαννακόπουλος

ΓΗΠΕΔΟ

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Κάτοικος Πολεμιδιών ο Νίκος Γιαννακόπουλος

Ενίσχυση στα γκολποστ

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της Καρμιώτισσας, μέσω της οποίας ενημερώνει για την έναρξη συνεργασίας με τον Νίκο Γιαννακόπουλο.

Αναλυτικά: «Η Καρμιώτισσα FC ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον έμπειρο Ελλαδίτη τερματοφύλακα Νίκο Γιαννακόπουλο.

Ο Νίκος γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1993 και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό και το διεθνές ποδόσφαιρο.

Στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Πανιώνιο, Παναθηναϊκό, Κέρκυρα, Παναιτωλικό και Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ στο εξωτερικό έχει περάσει από τα πρωταθλήματα της Μολδαβίας, του Ισραήλ και της Φινλανδίας.

Γνωρίζει επίσης το κυπριακό πρωτάθλημα, καθώς την αγωνιστική περίοδο 2016-17 αγωνίστηκε με τη φανέλα του Άρη Λεμεσού.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Πανιώνιος.

Καλωσορίζουμε το Νίκο στην οικογένεια της Καρμιώτισσας και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!».

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