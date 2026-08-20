Ο Γουόκαπ δεν παρευρέθηκε στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις

Συνέχεια στο θέμα του Τόμας Γουόκαπ!

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο 33χρονος γκαρντ ήταν αδικαιολογήτως απών από το προγραμματισμένο για την Πέμπτη 20/8 ραντεβού της ομάδας των ερυθρόλευκων για τις ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά των παικτών.

Έτσι, ο Ολυμπιακός θα καλέσει άμεσα σε απολογία τον Γουόκαπ και πλέον μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.

Θυμίζουμε ότι ο Γουόκαπ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και προπονείται ατομικά, κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του ζητώντας την αποδέσμευσή του, με τον Ολυμπιακό να κάνει λόγο για αναίτια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο σε ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027.

sport-fm.gr