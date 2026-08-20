Ο Χάρντεν συμφώνησε με τους Καβαλίερς για 3 χρόνια και 97 εκατ. δολάρια

Ο Τζέιμς Χάρντεν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για νέο τριετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 97 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η νέα συμφωνία του «μούσια» περιλαμβάνει player option, ενώ προβλέπει και trade kicker. Ο τελευταίος όρος αποτελεί μια οικονομική ρήτρα που προβλέπεται στο συμβόλαιο ενός παίκτη και του προσφέρει επιπλέον χρήματα σε περίπτωση που παραχωρηθεί μέσω ανταλλαγής. Με απλά λόγια, εφόσον ο Χάρντεν γίνει trade από τους Καβαλίερς, θα δικαιούται μια πρόσθετη οικονομική αποζημίωση, σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο συμβόλαιό του.

Ο σούπερ σταρ του NBA είχε μπροστά του την επιλογή να ενεργοποιήσει την option ύψους 42,3 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2026/27, ωστόσο αποφάσισε να την απορρίψει, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή νέου πολυετούς συμβολαίου με το Κλίβελαντ.

Ο Χάρντεν εντάχθηκε στους Καβαλίερς κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έστειλε τον Ντάριους Γκάρλαντ στους Λος Άντζελες Κλίπερς. Η παρουσία του πρόσθεσε στην ομάδα έναν έμπειρο δημιουργό και σκόρερ στην περιφέρεια, με το Κλίβελαντ να επιλέγει πλέον να τον διατηρήσει στο ρόστερ του για τα επόμενα χρόνια.

Με τη νέα συμφωνία, ο Χάρντεν παραμένει στο Κλίβελαντ και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, καθώς οι Καβαλίερς θέλουν να διεκδικήσουν υψηλούς στόχους στην Ανατολική Περιφέρεια.

sport-fm.gr