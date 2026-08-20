Έπεσαν οι υπογραφές και από την Εταιρεία - Προχωρά η άμεση εμπλοκή του Λιασή στον ΑΠΟΕΛ!

Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για να εισέλθει στη νέα εποχή ο ΑΠΟΕΛ.

Όπως σημειώσαμε νωρίτερα, το σωματείο και η επενδυτική ομάδα του Σάββα Λιασή, προχώρησαν σε υπογραφή της σχετικής συμφωνίας και το μόνο που εκκρεμούσε ήταν η υπογραφή της εταιρείας. Κάτι τέτοιο συνέβη πριν από λίγο κι έτσι η σχετική συμφωνία καταχωρήθηκε στην ΚΟΠ.

Πλέον η μπάλα βρίσκεται στα πόδια της Ομοσπονδίας, ώστε να προχωρήσει τις διαδικασίες και η νέα εταιρεία να πάρει… σάρκα και οστά αν όχι σύντομα, μέχρι τον Μάρτιο του 2027.