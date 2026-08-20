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Στη Βεστφαλία o Κωνσταντέλιας - Ο Κόβατς αποκάλυψε το πότε θα κάνει το ντεμπούτο του

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη Βεστφαλία o Κωνσταντέλιας - Ο Κόβατς αποκάλυψε το πότε θα κάνει το ντεμπούτο του

Ξεκαθάρισε πως τον υπολογίζει για την αποστολή του Super Cup Γερμανίας!

Έτοιμος να μπει στα... βαθιά με το καλημέρα και να πάρει άμεσα το βάπτισμα του πυρός με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας!

Με δηλώσεις του ο προπονητής των Βεστφαλών, Νίκο Κόβατς, ανέφερε πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται σήμερα (20/08) να μεταβεί στη Γερμανία ώστε να ενταχθεί κατευθείαν στα πλάνα του στην BVB, τρία 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, ο Κροάτης τεχνικός αποκάλυψε πως λόγω της προετοιμασίας που έχει κάνει ο 23χρονος άσος με τον «δικέφαλο του βορρά», αλλά και το γεγονός πως έχει παίξει ήδη επίσημα ματς στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ δεν αργεί!

Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε πως τον υπολογίζει για την αποστολή του Super Cup Γερμανίας και το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου το ερχόμενο Σάββατο (22/08, 21:30)!

«Ο Γιάννης φτάνει σήμερα το απόγευμα. Εκείνος και ο Τζόι Φέερμαν βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Αμφότεροι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

sport-fm.gr

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