Τρεις ομάδες στο κυνήγι του Ντέλαπ

Στην έξοδο από την Τσέλσι ο Ντέλαπ, με τρεις ομάδες της Premier League να προσπαθούν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους!

Ο 23χρονος επιθετικός δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο και το πιθανότερο σενάριο τον θέλει να αποχωρεί από τους «μπλε», πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος του φετινού καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το Νησί, Νότιγχαμ Φόρεστ και Λιντς ενδιαφέρονται πολύ έντονα για την απόκτησή του, ενώ η Έβερτον έχει έρθει εδώ και καιρό σε επαφή με την Τσέλσι, η οποία φέρεται να ζητάει κάτι περισσότερο από 50 εκατ. ευρώ.

O Ντέλαπ εντάχθηκε στους Λονδρέζους από την Ίπσουιτς έναντι 35,5 εκατ. ευρώ, ενώ πέρσι είχε μόλις 2 γκολ σε 41 εμφανίσεις.

sport-fm.gr