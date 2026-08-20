«Κίνηση για τον Άνταμ Γουόρτον της Κρίσταλ Πάλας ετοιμάζει η Μάντσεστερ Σίτι»

Ο μεταγραφικός πυρετός στη Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζεται, με τους «πολίτες» να σκανάρουν την αγορά για την απόκτηση ενός χαφ.

Βασικός στόχος αποτελεί ο Ένζο Φερνάντες της Τσέλσι, ωστόσο ο Τσάβι Αλόνσο δεν δείχνει διατεθειμένος να επιτρέψει στον Αργεντινό να αποχωρήσει από τους «μπλε», με αποτέλεσμα η Σίτι να στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις.

Ένας ποδοσφαιριστής που προσεγγίζει τεράστιο ενδιαφέρον είναι ο Άνταμ Γουόρτον της Κρίσταλ Πάλας. Ο Άγγλος χαφ αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ονόματα του Νησιού, για τη μεσαία γραμμή και η Σίτι τον έχει στο στόχαστρο της.

Την περασμένη σεζόν ο 22χρονος πραγματοποίησε συνολικά 53 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ.

sport-fm.gr