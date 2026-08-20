Βόμβα 11 χρόνια μετά: Επιστρέφει στην ενεργό δράση ο Ροναλντίνιο

Σαν βόμβα από το πουθενά έσκασε η είδηση για την επιστροφή του θρύλου της μπάλας, Ροναλντίνιο, στην ενεργό δράση.

Ο Βραζιλιάνος αρτίστας αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημο αγώνα το 2015, με τη φανέλα της Φλουμινένσε. Ωστόσο, τώρα, 11 χρόνια μετά, είναι έτοιμος να φορέσει και πάλι τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να πατήσει ξανά χορτάρι σε ηλικία 46 χρονών.

Ο Ροναλντίνιο είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ραβένα, ομάδα η οποία βρίσκεται στην 3η κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, με τον Βραζιλιάνο να έχει ήδη προσγειωθεί στην πόλη, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του.

Ο Ροναλντίνιο είναι μέτοχος της ομάδας και έχει θέσει ως προσωπικό στόχο, αλλά σίγουρα και για λόγους μάρκετινγκ, να σκοράρει το τελευταίο γκολ της καριέρας του, αγωνιζόμενος με τη Ραβένα.

Η επιστροφή του αναμένεται να προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς και χαρισματικούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

sport-fm.gr