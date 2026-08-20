Το «Στέλιος Κυριακίδης» η εναλλακτική έδρα της Καρμιώτισσας

Η ΚΟΠ ενέκρινε αίτημα της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών για αλλαγή της ενναλακτικής έδρας της, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026 – 2027.

Μετά από την πιο πάνω εξέλιξη, η Καρμιώτισσα Πολεμιδιών θα αγωνίζεται στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», αντί στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας, που αρχικά είχε δηλώσει.

Μετά την έγκριση της αλλαγής, ο αγώνας της 1ης αγωνιστικής Καρμιώτισσα - Πάφος FC θα διεξαχθεί επίσης στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης».