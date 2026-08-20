H πρώτη αντίδραση Λιασή μετά τις εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ

Μετά την κινητοποίηση που υπήρξε σχετικά με την άμεση εμπλοκή της επενδυτικής ομάδας του Σάββα Λιασή στα του ΑΠΟΕΛ, ο ίδιος προχώρησε σε ανάρτηση που προαναγγέλλει εξελίξεις.

Σε story του υπάρχει μία ανοικτή πένα παραπέμποντας στις εξελίξεις που έρχονται.

Θυμίζουμε ότι σωματείο και εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, όπως φυσικά και από πλευράς του επενδυτικού σχήματος, έχουν υπογράψει σχετική συμφωνία που θα σταλεί στην ΚΟΠ – εάν δεν έγινε ήδη.

Πλέον η μπάλα βρίσκεται στα πόδια της Ομοσπονδίας, ώστε να προχωρήσει τις διαδικασίες και το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή να έχει άμεση εμπλοκή στα του ΑΠΟΕΛ, πριν από τον Μάρτιο του 2027 που αρχικά είχε προγραμματιστεί.