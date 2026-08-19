«Που ήσουν στις 20 Αυγούστου το 2026;» - Η Σεντ Τρούιντεν θέλει τον κόσμο της κόντρα στην Ομόνοια

Η βελγική ομάδα κάνει κάλεσμα στον κόσμο της να στηρίξει τις προσπάθειες των παικτών στον πρώτο αγώνα με την Ομόνοια εντός έδρας.

Η σχετική ανάρτηση ξεκινά με την ατάκα... «Που ήσουν στις 20 Αυγούστου το 2026;»

Με αυτόν τον τρόπο οι Βέλγοι θέλουν να δείξουν τι σημαίνει γι αυτούς αυτή η πρώτη αναμέτρηση για τα Πλέι Οφ του Europa League.

Μάλιστα, προτρέπουν τον κόσμο τους να προμηθευτεί το εισιτήριό του μέχρι απόψε (19/8) το βράδυ το αργότερο.

Να σημειώσουμε πως το στάδιο Stayen έχει χωρητικότητα περίπου 15.000 θέσεων.