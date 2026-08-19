Συμφωνία Άρσεναλ και Άστον Βίλα για τον Κόνσα

Σημαντική ενίσχυση στα μετόπισθεν ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Άρσεναλ, καθώς συμφώνησε με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Έζρι Κόνσα.

Όπως αναφέρει ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι δύο ομάδες έφτασαν σε συμφωνία για ένα ποσό της τάξης των 51 εκατ. λιρών, δηλαδή περίπου 60 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται και επιπλέον μπόνους.

Ο 28χρονος Άγγλος διεθνής αποχαιρέτησε ήδη τους συμπαίκτες του στην Άστον Βίλα και αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Πέμπτη, προτού ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στο Λονδίνο.

Μια προσθήκη που εναρμονίζεται πλήρως με αυτά που ζητάει ο Μικέλ Αρτέτα από τους αμυντικούς του, αφού ο Κόνσα μπορεί να καλύψει με την ίδια ευελιξία τόσο τη θέση του στόπερ όσο και αυτή του δεξιού μπακ, κάτι που στο ρόστερ κάνουν οι Γουάιτ, Τίμπερ και Μοσκέρα από τη δεξιά πλευρά και Καλαφιόρι, Ινκαπιέ από την αριστερή.

sport-fm.gr