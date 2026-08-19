Γκόλντσον: «Στην Κύπρο μου είπαν να ξεχάσω το ποδόσφαιρο – Σε επτά εβδομάδες επιστρέφω»

Για το σοβαρότητα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και καλείται να ξεπεράσει μίλησε ο Γκόλντσον. Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα παραχώρησε συνέντευξη στο αγγλικό μέσο «talkSPORT» και αναφέρθηκε στη δύσκολη μάχη που έδωσε και συνεχίζει να δίνει, με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά:

Αρχική δήλωση: «Είμαι πολύ καλά, η ανάρρωση εξελίσσεται καλά. Είμαι πίσω στο γήπεδο, στις προπονήσεις. Προφανώς ατομικά με τον προπονητή φυσικής κατάστασης, γιατί δεν μπορώ να συμμετέχω σε παιχνίδι επαφών ακόμη, γιατί το στέρνο μου έχει σπάσει στα δύο. Εκτός από αυτό, νιώθω καλά, παίζω ποδόσφαιρο, βγαίνω για τρέξιμο κάθε μέρα».

Για το πως πέρασε στην εντατική του νοσοκομείου: «Ήμουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας για 24 ώρες, νομίζω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πραγματικά. Η σύζυγός μου γνωρίζει περισσότερα από εμένα. Ήμουν στη μονάδα αυξημένης φροντίδας για άλλες 24 ώρες και μετά επέστρεψα στον κανονικό θάλαμο, σε δικό μου δωμάτιο. Νομίζω την τρίτη ημέρα».

Για το πως ανακάλυψε το πρόβλημα του και τα όσα έγιναν μέχρι το χειρουργείο: «Η πρώτη επέμβαση το 2017 ήταν και πάλι σε έναν έλεγχο ρουτίνας. Δεν είχα αισθανθεί ποτέ τίποτα. Δεν είχα ποτέ βρεθεί στο γήπεδο και να καταρρεύσω ή να νιώσω πόνο στο στήθος μου ή οτιδήποτε τέτοιο. Ήμουν πάντα σε καλή φυσική κατάσταση και υγιής.

Έκανα έναν έλεγχο ρουτίνας τότε στην Μπράιτον και διαπίστωσαν ότι η αορτική ρίζα μου ήταν διογκωμένη, δηλαδή ήταν μεγαλύτερη από το φυσιολογικό.

Μου είπαν ότι, προφανώς, αν μεγαλώσει σε επικίνδυνο βαθμό και υποστεί ρήξη, ουσιαστικά πεθαίνεις αμέσως. Για εννέα χρόνια είχε παραμείνει στο ίδιο μέγεθος, οπότε δεν είχε αλλάξει καθόλου από την πρώτη επέμβαση.

Στην Κύπρο χρειάζεσαι μια κάρτα υγείας. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνεις έναν καρδιολογικό έλεγχο, εξετάσεις αίματος και όλα τα σχετικά και στη συνέχεια σου δίνουν την κάρτα.

Τα δύο τελευταία χρόνια, προφανώς, είχα κάνει τους ελέγχους και όλα ήταν εντάξει. Φέτος πήγα και ο γιατρός μού είπε ότι οι μετρήσεις μου είχαν αυξηθεί. Πήγα σε έναν ακόμη ειδικό την επόμενη ημέρα και μου είπε το ίδιο.

Τότε είπα: ”Εντάξει, πρέπει να επιστρέψω στην Αγγλία. Πρέπει να δω τον δικό μου χειρουργό, τον δικό μου ειδικό”. Γύρισα στην Αγγλία και μου είπε κι εκείνος ότι πράγματι είχε αυξηθεί και ότι θα χρειαζόμουν άλλη μία επέμβαση. Μου είπε ότι μπορούσα να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο κανονικά, οπότε τον ρώτησα πόσο γρήγορα θα μπορούσε να με βάλει για επέμβαση. Απάντησε σε δέκα μέρες.

Έτσι επέστρεψα στην Κύπρο, έμεινα μερικές ημέρες, περίπου μία εβδομάδα, με τα παιδιά. Παρακολουθούσα καθημερινά τον γιο μου στην προπόνηση ποδοσφαίρου, βρισκόταν σε ένα ποδοσφαιρικό καμπ και μετά επέστρεψα στο Λονδίνο, έκανα την επέμβαση και πλέον βρίσκομαι στη διαδικασία της αποθεραπείας.

Οι δύο πρώτοι άνθρωποι που είδα εδώ στην Κύπρο μού είπαν να ξεχάσω το ποδόσφαιρο και να επικεντρωθώ στην οικογένεια μου. Στη συνέχεια πήγα να δω τον χειρουργό μου, ο οποίος πιθανότατα είναι ο καλύτερος στον κόσμο σε αυτές τις επεμβάσεις. Είναι τόσο σίγουρος, σχεδόν αλαζόνας, αλλά με την καλή έννοια. Μου είπε ότι θα κάνω την επέμβαση και θα είμαι μια χαρά».

Για το πότε θα γυρίσει στη δράση: «Ανυπομονώ πάρα πολύ να επιστρέψω, ειδικά τώρα που ξεκίνησα να προπονούμαι. Παίζω με την μπάλα, τρέχω περίπου πέντε χιλιόμετρα στην προπόνησή μου. Ο χειρουργός μού είπε ότι χρειάζονται 12 εβδομάδες για να επουλωθεί το συγκεκριμένο κόκαλο. Η καρδιά είναι εντάξει αμέσως μετά την επέμβαση.

Είχα το επανέλεγχό μου μαζί του πριν από μία εβδομάδα, δέκα ημέρες. Μου έδωσε το πράσινο φως. Όλα είναι καλά με την καρδιά. Οπότε τώρα το μόνο που απομένει είναι ουσιαστικά να επουλωθεί το στέρνο. Μου είπε 12 εβδομάδες. Έχουν περάσει ήδη πέντε. Αν το υπολογίσεις, απομένουν ίσως άλλες επτά εβδομάδες. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το διάστημα θα φτάσω σε καλή φυσική κατάσταση, θα προετοιμαστώ και μετά θα δούμε τι θα γίνει»