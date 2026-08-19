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Τελευταία έκκληση προς τα σωματεία από Μουσιούττα για τις οφειλές!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τελευταία έκκληση προς τα σωματεία από Μουσιούττα για τις οφειλές!

Ερωτηθείς σχετικά με τις οφειλές ποδοσφαιρικών σωματείων ύψους €9,5 εκατομμυρίων (!)

Να ενταχθούν στο σχέδιο ληξιπρόθεσμων οφειλών κάλεσε ποδοσφαιρικά σωματεία και άλλους ενδιαφερόμενους ο Μουσιούττας

Οφείλουμε όλοι να πληρώνουμε τις κοινωνικές μας ασφαλίσεις, και να είμαστε συνεπείς και νομοταγείς, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας την Τετάρτη, σχετικά με οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάλεσε παράλληλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία και άλλους να ενταχθούν στο σχέδιο ληξιπρόθεσμων οφειλών το οποίο θα είναι σε ισχύ μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Μέχρι σήμερα, υποβλήθηκαν γύρω στις 1.500 ή 1.600 αιτήσεις, είπε, στέλνοντας το μήνυμα ότι μπορεί να μην υπάρξει ξανά τέτοιο σχέδιο ή να υπάρξει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε δηλώσεις του μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στους κοινωνικούς εταίρους, στη Λευκωσία και ερωτηθείς σχετικά με τις οφειλές ποδοσφαιρικών σωματείων ύψους €9,5 εκατομμυρίων προς το ταμείο, ο Υπουργός σημείωσε ότι υπάρχει σε εξέλιξη σχέδιο ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο δίδει την ευχέρεια σε όσους χρωστούν κοινωνικές ασφαλίσεις, εφόσον πληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, να ενταχθούν στο σχέδιο και να πληρώσουν τις καθυστερημένες οφειλές τους σε 54 δόσεις.

Ανέφερε ότι, εάν κάποιος αποφασίσει ότι μπορεί να  διευθετήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του σε 27 αντί σε 54 δόσεις, δικαιούται έκπτωση από την επιβάρυνση που υπάρχει, που είναι 3% επιβάρυνση κάθε μήνα μέχρι το 2027. «Άρα, αν κάποιος αποφασίσει να πληρώσει στις μισές δόσεις, τότε θα έρθει να του αφαιρέσει από το χρέος τη μισή επιβάρυνση που υπάρχει», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα σωματεία, ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έγινε για τα σωματεία. Σημείωσε ότι σε δύο προηγούμενα σχέδια, είχαν κάνει αίτηση γύρω στις 10-12 χιλιάδες άτομα και είχαν εισπραχθεί €101 εκατομμύρια από τα περίπου €230 εκατομμύρια που ήταν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ είχαν παραμείνει στο σχέδιο μέχρι τέλος γύρω στο 30% των αρχικών αιτητών

«Μέχρι προχθές, από ό,τι είχα πληροφορηθεί, οι αιτήσεις ήταν γύρω στις 1.500 ή 1.600 όμως το σχέδιο είναι σε ισχύ μέχρι τις 14 ή 15 Σεπτέμβριου επειδή είναι ο καιρός των καλοκαιρινών διακοπών», είπε. «Αναμένω ότι και τα σωματεία που αναφέρατε αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι, μόλις τελειώσουν οι καλοκαιρινές διακοπές θα ενδιαφερθούν να ενταχθούν στο σχέδιο και να επωφεληθούν από αυτή τη βοήθεια που προσφέρει με αυτόν τον τρόπο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», πρόσθεσε.

Ανέφερε δε, ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που δίδεται βοήθεια «μετά την κρίση του πρόσφατου πολέμου», σημειώνοντας ότι έχει γίνει ακόμα δύο φορές, μία μετά την κρίση του 2012-2013, και μία μετά την υγειονομική κρίση με τον COVID, αλλά ότι αυτό «δεν πρέπει να κάνει τον κόσμο να θεωρεί ότι "εγώ δεν θα πληρώνω και θα γίνει ένα σχέδιο"».

«Δεν σημαίνει ότι θα γίνει ξανά σχέδιο ή θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οφείλουμε όλοι να πληρώνουμε τις κοινωνικές μας ασφαλίσεις οφείλουμε να είμαστε συνεπείς και νομοταγείς», σημείωσε ο Υπουργός.

Ανέφερε ακόμη ότι, κάποιος που δεν πληρώνει τις κοινωνικές ασφαλίσεις των υπαλλήλων του, δρα εναντίον του υγιούς ανταγωνισμού αφού είναι σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων επιχειρήσεων οι οποίες πληρώνουν τις κοινωνικές ασφαλίσεις και λειτουργούν με αυξημένο κόστος.

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