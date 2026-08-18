Δημητρίου: «Ευχόμαστε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα αποτελέσει μία καλή βάση»

Διαβάστε όσα είπε ο εκπρόσωπος τύπου των πρασίνων ενόψει του πρώτου αγώνα με την Σεντ Τρούιντεν στο Βέλγιο:

«Σίγουρα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για την Ομόνοια, στα Play Off του Europa League, μία μεγάλη διοργάνωση απέναντι σε μία ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση πέρυσι στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Είναι μία ομάδα που προσπαθεί να μπει στις μεγάλες ομάδες της χώρας και το πέτυχε πέρυσι με την πορεία της. Εμείς προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιολογώντας και τον αντίπαλο και τις συνθήκες που αναμένουμε να συναντήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Ευχόμαστε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα αποτελέσει μία καλή βάση για τον επαναληπτικό στην έδρα μας. Οι απουσίες μας είναι ο Μαγιαμπέλα και ο Οντουμπάτζο. Στο πλάνο μπήκαν οι δύο τελευταίες προσθήκες οπότε υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Περιμένουμε 150 φιλάθλους. Θα είναι σημαντική η βοήθεια που θα δώσουν στην ομάδα»