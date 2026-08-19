Τέλος ο Χαραλάμπους από τη Νέα Σαλαμίνα

Δεν θα αγωνιστεί με τη Νέα Σαλαμίνα στην πρώτη κατηγορία ο Κώστας Χαραλάμπους, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν την συνεργασία τους.

Αναλυτικά: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Κώστα Χαραλάμπους. Ευχαριστούμε τον Κώστα για την προσφορά του στο Σωματείο μας και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής και προσωπικής του πορείας».