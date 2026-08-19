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«Ο Λοΐζου έχει πρόταση για να φύγει δανεικός!»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο Λοΐζου έχει πρόταση για να φύγει δανεικός!»

Σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το μέλλον του Λοΐζου Λοΐζου σύμφωνα με την ιστοσελίδα, sportklub

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο διεθνής επιθετικός έχει πρόταση για να φύγει δανεικός από τον Ερυθρό Αστέρα και να επιστρέψει στο Ισραήλ για λογαριασμό της Μακάμπι Χάιφα. 

Συγκεκριμένα, αυτό που τονίζουν είναι πως η κατάσταση στην σερβική ομάδα μετά και από τον αποκλεισμό στο Champions League δεν είναι και η καλύτερη. 

Αναλυτικά όσα γράφει το ρεπορτάζ: 

«Η Μακάμπι Χάιφα βλέπει τον Λοΐζου ως την ιδανική ενίσχυση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μανουέλ Μπένσον, και έχει κατατεθεί πρόταση στον Ερυθρό Αστέρα για τον δανεισμό του Κύπριου ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πηγή από το Ισραήλ για τα μεταγραφικά της Μακάμπι Χάιφα αναφέρει ότι οι πιθανότητες να συμφωνήσει ο Ερυθρός Αστέρας είναι λίγες, ωστόσο είναι γεγονός πως η ομάδα της Χάιφα το προσπαθεί και αναμένεται η τελική απόφαση του νέου προπονητή, Άλμπερτ Ριέρα.

Αν ο Ισπανός τεχνικός κρίνει ότι ο Λοΐζου δεν ταιριάζει στο πλάνο του, τότε είναι πιθανή η επιστροφή του Κύπριου στο Ισραήλ. Εκεί, τη προηγούμενη σεζόν σε 40 αγώνες είχε απολογισμό 9 γκολ και 7 ασίστ»

 

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