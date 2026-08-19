«Νερατζούρο» ο Κέρτις Τζόουνς - Τελειώνει η μεταγραφή του από τη Λίβερπουλ!

Ο κύριος μεταγραφικός στόχος της Ίντερ και του Κρίστιαν Κίβου τελικά θα μετακομίσει στο Μιλάνο για ν' αγωνιστεί με τη φανέλα των «νερατζούρι».

Το deal των νταμπλούχων Ιταλίας με τη Λίβερπουλ φέρεται να έφτασε στα 30+6 εκατομμύρια ευρώ, με τον παίκτη να τα έχει βρει με το ιταλικό κλαμπ πανεύκολα.

Ο Κέρτις Τζόουνς ήθελε μια νέα ποδοσφαιρική αρχή, φέτος στην προετοιμασία έγινε viral και ο τσακωμός του με τον Σόμποσλαϊ και τον Τσιμίκα για την αρχηγία της ομάδας.

sport-fm.gr