Η μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο «πέντε μεταγραφές για κατάκτηση του πρωταθλήματος»

Πρόσωπο των ημερών είναι ο Ντιέγκο Ρόσα μετά την φημολογούμενη πρόταση που έχει ενώπιον του ΑΠΟΕΛ, από το Αζερμπαϊτζάν, για παραχώρηση του παίκτη, με τον οποίο υπάρχει συμβόλαιο γι’ άλλα δύο χρόνια.

Ο Βραζιλιάνος ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκε, πέραν από τον τέως πρόεδρο Πρόδρομο Πετρίδη, με τον Φερνάντο Αλμέιδα, τον Αύγουστο του 2025 (σ.σ. συγκεκριμένα ανακοινώθηκε στις 12 Αυγούστου), περίπου 1-2 μήνες μετά τη δήλωσή του στην παρουσίαση των... Βραζιλιάνων επενδυτών, ότι θα γίνουν πέντε μεταγραφές με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σαφώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ιδανικά. Ο Αλμέιδα από εκπρόσωπος των επενδυτών, έγινε CEO – χωρίς μισθό όπως είπαν κάποιοι! – και ακολούθως ως διευθυντής ποδοσφαίρου ή τελοσπάντων με ρόλο μεταβατικό στον ΑΠΟΕΛ.

Όσον αφορά στον Ρόσα, στην πρώτη του χρονιά ναι μεν έδειξε καλά στοιχεία, δεν βοήθησε όμως στο βαθμό που θα ήθελαν οι γαλαζοκίτρινοι. Δεν παύει όμως να έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκωσίας και για να αποχωρήσει θα πρέπει να ικανοποιηθεί και οικονομικά ο ΑΠΟΕΛ. Επίσης, είναι φανερό και μέσω των φιλικών ότι ο παίκτης δεν αποτελεί βασική επιλογή στο πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου.