Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα ανταγωνιστικών αποδόσεων για τη μεγάλη αποψινή αναμέτρηση της Λέφσκι Σόφιας με την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στις 22:00 στο «Βασίλ Λέφσκι», στην πρώτη μεταξύ τους μάχη για τα playoffs του Champions League.

Στο τελικό αποτέλεσμα, η νίκη της Λέφσκι Σόφιας προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.95, η ισοπαλία στα 3.20, ενώ το διπλό της ΑΕΚ βρίσκεται στα 2.52. Οι αποδόσεις προμηνύουν ένα ανοικτό παιχνίδι, με την Ένωση να πηγαίνει στη Σόφια με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά της πρόκρισης. Η Λέφσκι Σόφιας προσφέρεται στα 3.00 για να πάρει το εισιτήριο, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται στο 1.40.

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Επιλογές υπάρχουν και στα συνολικά γκολ. Το Over 2.5 προσφέρεται στα 2.15, την ώρα που το Under 2.5 βρίσκεται στο 1.72.

Αρκετές αποδόσεις πάνω από 2.00 συναντάμε και στην αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι». Το 1-0 βρίσκεται στα 2.15, το 1-1 στα 2.37, το 2-0 στα 5.10 και το 0-2 στα 4.35.

Ακόμη ψηλότερα βρίσκονται το 2-1 στα 4.85, το 1-2 στα 4.45 και το 2-2 στα 7.70. Για όσους κοιτάζουν τις πολύ υψηλές αποδόσεις, το ενδεχόμενο να εμφανιστεί 3-3 οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι φτάνει στα 45.00. Το 0-1 προσφέρεται στο 1.98.

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