Σεμινάριο προπονητικής με Σπανούλη, Κάτας και Μπαρτζώκα

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, σε συνεργασία με την Pneuma Promotions, διοργανώνει υψηλού επιπέδου Σεμινάριο Προπονητικής Καλαθοσφαίρισης, υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή τριών καταξιωμένων προπονητών του ευρωπαϊκού μπάσκετ: του Βασίλη Σπανούλη, του Όντεντ Κάτας και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μέσα από εξειδικευμένες παρουσιάσεις και πρακτικές επιδείξεις, οι τρεις εισηγητές θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τη γνώση, την εμπειρία και τη σύγχρονη προπονητική τους φιλοσοφία.

Η παρουσία των Κυπρίων προπονητών στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:45 – Εγγραφές

09:30 – Βασίλης Σπανούλης

“PnR Tactics vs Different Defensive Coverages”

10:45–11:00 – Διάλειμμα

11:00 – Όντεντ Κάτας

“First 8 Seconds: Offensive and Defensive Rules”

12:15–12:30 – Διάλειμμα

12:30–13:45 – Γιώργος Μπαρτζώκας

“In-Season Practice Demonstration: Habits, Tactics and Goals”

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και δεν θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή μετάδοση κατά τη διάρκειά του.

Ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα διεξαγωγής: 09:00–14:30

Εγγραφές: 08:45

Χώρος: Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», Λευκωσία

Διοργανωτές:

Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Pneuma Promotions

Υποστηρικτές:

Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

Σύνδεσμος Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Κύπρου

Υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.