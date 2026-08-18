Το Fin Swimming για πρώτη φορά στους Μεσογειακούς Αγώνες

Ύστερα από απόφαση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής η Κυπριακή Ομοσπονδία Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων (ΚΟΥΔ) θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026» που αρχίζουν της ερχόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου, και θα διεξαχθούν με επίκεντρο την πόλη του Ταράντο στην ευρύτερη περιοχή της Απουλίας, στην Ιταλία.

Η συμμετοχή της ΚΟΥΔ θα πραγματοποιηθεί στο άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης μέσω του Fin Swimming με τη συμμετοχή του αθλητή Νικόλαου Μοριά Χατζηπαναγή. Η παρουσία του αθλητή στους αγώνες αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τα αγωνιστικά υποβρύχια αθλήματα στην Κύπρο και ταυτόχρονα μια σημαντική ευκαιρία προβολής ενός αθλήματος με ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων, κ. Γιώργος Μηνάς, χαρακτήρισε τη συμμετοχή ιστορικό ορόσημο για την Ομοσπονδία: «Η συμπερίληψη του αθλήματος της Τεχνικής Κολύμβησης (Fin Swimming) στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026» και η ιστορική πρώτη συμμετοχή αθλητή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων (ΚΟΥΔ), αποτελούν σημαντικό ορόσημο για την Ομοσπονδία μας και τον κυπριακό αθλητισμό. Δικαιώνει τις πολυετείς προσπάθειες για την προώθηση, την καλλιέργεια και τη διεθνή εκπροσώπηση των αγωνιστικών υποβρύχιων αθλημάτων και του υγρού στίβου με πέδιλα και μονοπέδιλο.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) με την απόφαση της, επένδυσε στη νέα γενιά αθλητών ανοίγοντας για αυτούς νέους ορίζοντες διεθνών διακρίσεων. Θέλω να ευχαριστήσω την ΚΟΕ, την ηγεσία και τους λειτουργούς της για την εξαιρετική συνεργασία.»

Η κυπριακή συμμετοχή

Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στην Τεχνική Κολύμβηση με τον Νικόλα Χατζηπαναγή Μοριά, ο οποίος θα λάβει μέρος στο αγώνισμα των 50μ. άπνοιας με μονοπέδιλο.

Το αγώνισμα θα διεξαχθεί σε κλειστή πισίνα και οι αθλητές καλούνται να καλύψουν την απόσταση των 50 μέτρων κάτω από το νερό, χρησιμοποιώντας μονοπέδιλο, στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προκριματικό και τελικό, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 26 και 27 Αυγούστου, αντίστοιχα.

Ένα άθλημα με ιδιαίτερες απαιτήσεις

Η Τεχνική Κολύμβηση (Fin Swimming) αποτελεί αγωνιστικό υποβρύχιο άθλημα που συνδυάζει ταχύτητα, τεχνική, δύναμη, αντοχή και άριστο έλεγχο της αναπνοής. Οι αθλητές αγωνίζονται με διπλά πέδιλα ή μονοπέδιλο, ανάλογα με το αγώνισμα, ενώ σε αγωνίσματα άπνοιας καλούνται να καλύψουν την αγωνιστική απόσταση κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Στην Κύπρο, η ΚΟΥΔ καλλιεργεί την Τεχνική Κολύμβηση, την Ελεύθερη Κατάδυση, την Αυτόνομη Κατάδυση και το Αγωνιστικό Ψαροτούφεκο. Σήμερα λειτουργούν στην τρεις όμιλοι, οι οποίοι αριθμούν περίπου 600 μέλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το αγώνισμα της Δυναμικής Άπνοιας, στο οποίο ο Νικόλαος Μοριάς κατέχει το παγκύπριο ρεκόρ με επίδοση 174,5 μέτρα. Το αγώνισμα διεξάγεται σε πισίνα, με τον αθλητή να χρησιμοποιεί μονοπέδιλο και να επιχειρεί να διανύσει τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση κάτω από το νερό με μία αναπνοή.

Νικόλας Χατζηπαναγής Μοριάς : «Στόχος μου να ανοίξει η πόρτα για νέα παιδιά στο άθλημα μας»

Ο αθλητής που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο «Taranto 2026» αναφέρθηκε στον στόχο του, αλλά και στη σημασία της παρουσίας του στους αγώνες για το μέλλον του αθλήματος: «Στόχος μου είναι να έχω μια αξιοπρεπή παρουσία. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και η επίδοση να καταγραφεί ως παγκύπριο ρεκόρ. Η συμμετοχή μου αποσκοπεί στο να ανοίξει η πόρτα για τα νέα παιδιά να έρθουν στον χώρο του Fin Swimming.»

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται κάθε επιτυχία στον Κύπριο αθλητή εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές ευχαριστίες προς τη διοίκηση, τους προπονητές, τους αθλητές για την εξαιρετική συνεργασία.

Η παρουσία της Τεχνικής Κολύμβησης στη διοργάνωση αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της προσπάθειας της ΚΟΕ να διευρύνει τις ευκαιρίες διεθνούς εκπροσώπησης των Κυπρίων αθλητών και να στηρίζει την ανάπτυξη και την ανάδειξη όλων των αθλημάτων.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει επίσης θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την LOGICOM (Platinum Partners), την PETROLINA (Gold Partner), και την MEDOCHEMIE, (Silver Partner), για τη συνεργασία και τη στήριξή τους στην υλοποίηση της αποστολής της.