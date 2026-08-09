Το 200άρι είναι κοντά και είναι επίτευγμα για την Ομόνοια

Η Ομόνοια σύντομα θα φτάσει ένα ορόσημο όσον αφορά τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Συγκεκριμένα θα πιάσει το 200άρι σε παρουσίες στην Ευρώπη.

To παιχνίδι απέναντι στην Λίνκολν ήταν το 198ο και όπως γίνεται αντιληπτό, θα σπάσει τη φετινή περίοδο το φράγμα καθώς ακόμη και αν αποκλειστεί από την ομάδα του Γιβραλτάρ, θα συνεχίσει στα πλέι οφ του Conference League.

Mία πορεία που ξεκίνησε πριν περίπου 60 χρόνια (1965-66) και από το Κύπελλο Κυπελλούχων. Αντιμετώπισε τον Ολυμπιακός Πειραιώς, από τον οποίο αποκλείστηκε.

Η πρώτη πρόκριση ήλθε στο Κύπελλο Πρωταθλητριών 1972-73, όπου απέκλεισε την ιρλανδική Γουότερφορντ Γιουνάιτεντ.