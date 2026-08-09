Δεν τους κάνουμε χάρη, το αξίζουν...

Ας είμαστε ειλικρινείς με τους αθλητές που δεν είναι κάτω από την «ομπρέλα ποδόσφαιρο». Είναι αδικημένοι. Και από εμάς τα ΜΜΕ, αλλά κάποιες φορές τους αδικούν και οι ίδιες τους οι ομοσπονδίες.

Δεν τυγχάνουν της δέουσας προβολής, ακόμη και όταν ανεβάζουν την κυπριακή σημαία ψηλά στον ιστό. Δυστυχώς οι ειδήσεις που αφορούν άλλα αθλήματα, δεν είναι για τα... κλικ.

Οφείλουμε εντούτοις να τους προβάλλουμε. Όχι για να τους κάνουμε χάρη. Αλλά επειδή το αξίζουν για τις πάμπολλες θυσίες που κάνουν, κάτω μάλιστα από αντιξοότητες.

Οφείλουμε να αναδεικνύουμε πως υπάρχει και αυτός ο αθλητισμός, που άλλες χώρες επενδύουν πάρα πολλά, μα εμείς τους... θυμόμαστε μόνο όταν κάνουν κάτι σπουδαίο. Και αν τους θυμηθούμε.

Χριστόφορος Χριστοφή