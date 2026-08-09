Η... συζήτηση για Μοντνόρ και η λύση του Χατζηγιοβάνη

Μία από τις... συζητήσεις στα ποδοσφαιρικά στέκια που βρίσκονται οι φίλοι της Ομόνοιας είναι η απόδοση του Μοντνόρ.

Στο πρώτο παιχνίδι με την Καϊράτ έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν έπαιξε λόγω ίωσης και στο τρίτο έγινε αλλαγή. Φυσικά στα δύο με τους Καζάκους, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν με τις κόκκινες, άλλαξαν εντελώς τα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας.

Γενικά όμως τόσο ο Μοντνόρ, όσο και ο Μαγιαμπέλα, δεν έκαναν τη διαφορά. Και με το πως τελείωσε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης την περσινή σεζόν, ίσως να άξιζε περισσότερο χρόνο. Ναι, ο Μπεργκ τους βλέπει στην προπόνηση, όμως η εικόνα στους αγώνες είναι τέτοια που δεν τον δικαιώνουν οι επιλογές του.

Ο Χατζηγιοβάνης δεν έπαιξε στον πρώτο αγώνα, στη ρεβάνς με την Καϊράτ μπήκε αλλαγή στο 80΄ και στο πρόσφατο, πέρασε στο 65ο λεπτό. Και ασφαλώς ελπίζει στο ΓΣΠ, να πάρει για πρώτη φορά φανέλα βασικού.