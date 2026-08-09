Φεύγει αήττητη από την Πολωνία η ΑΕΛ με ένα… αστερίσκο

Η ΑΕΛ ισοφάρισε στο τέλος την Ραντόμιακ και έτσι ούτε στο τρίτο και τελευταίο της φιλικό επί Πολωνικού εδάφους, ηττήθηκε, μένοντας στο 1-1. Ο Κονσεϊσάο δεν λάθεψε από τα έντεκα βήματα στο 87΄ σε πέναλτι που κέρδισε ο Μιλοσάβλιεβιτς, «απαντώντας» στο γκολ του Κάρασεκ στο 13ο λεπτό.

Παρόλο που σκόραρε και στο έκτο της φετινό φιλικό, από την άλλη όμως είδε και την αντίπαλη ομάδα να την «τιμωρεί» και έτσι λοιπόν μπαίνει ένας… αστερίσκος όσον αφορά την παρουσία της στα φιλικά.

Η ΑΕΛ είχε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει και νωρίτερα αλλά είχε και κενά στην άμυνα, τα οποία δεν τα... πλήρωσε. Είναι αντιληπτό λοιπόν πως ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική του γραμμή.

Η ΑΕΛ ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Καπίνο, Παπαγεωργίου, Ντένσβιλ, Γκόμες, Νεοφύτου, Νταβόρ, Ουντέν, Μουγκέ, Γκομίς, Σιγνκ, Tσατάκοβιτς.

Στην επανάληψη αγωνίστηκαν οι Αλμέιδα, Ζοάο Ταβάρες, Κονσεϊσάο, Καρώ, Μιλοσάβλιεβιτς, Σίμωνας Χριστοφή

Προφυλάχθηκαν για διάφορους λόγους οι Ζόκε, Καφού και Ζαϊρ Ταβάρες. Η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο την προσεχή Τετάρτη και θα μπει στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος.