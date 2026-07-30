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Χάνει και το πρώτο με την Λινκόλν ο Νεγκό - Σε… αναμμένα κάρβουνα για Κουλιμπαλί-Κακουλλή

ΓΗΠΕΔΟ

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Χάνει και το πρώτο με την Λινκόλν ο Νεγκό - Σε… αναμμένα κάρβουνα για Κουλιμπαλί-Κακουλλή

Η τεχνική ηγεσία παραχώρησε ρεπό σήμερα (30/07) ώστε οι ποδοσφαιριστές να πάρουν ανάσες

Η αποστολή της Ομόνοιας επέστρεψε στη βάση της τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/07), σε κλίμα βαρύ.

Ο αποκλεισμός από την Καϊράτ έφερε τεράστια απογοήτευση στο οικοδόμημα των πρασίνων, καθώς παρά την υπερπροσπάθεια, πλήρωσε τα λάθη της (αποβολές) αλλά και το γεγονός πως δεν είχε το απαιτούμενο βάθος για τέτοιου είδους αναμετρήσεις.

Η τεχνική ηγεσία παραχώρησε ρεπό σήμερα (30/07) ώστε οι ποδοσφαιριστές να πάρουν ανάσες και από αύριο (31/07) αρχίζει η προετοιμασία για τον αγώνα της Πέμπτης (06/08) κόντρα στην Λινκόλν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το «τριφύλλι», ο Νεγκό θα χάσει και τον επόμενο αγώνα λόγω της απευθείας κόκκινης που δέχθηκε στο πρώτο ματς με τους Καζάκους, ενώ εν αναμονή βρίσκονται για τους Κακουλλή και Κουλιμπαλί. Ο πρώτος δέχθηκε επίσης κόκκινη, ενώ ο δεύτερος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. Ουσιαστικά αναμένεται η έκθεση του διαιτητή.

Απ’ εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό για τον Οντουμπάντζο ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος.

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