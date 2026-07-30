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Και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου κατά της FIFA

ΓΗΠΕΔΟ

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Και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου κατά της FIFA

Πέρα από την UEFA και η Ασιατική συνομοσπονδία, AFC, εξέφρασε την αντίθεσή της σχετικά με την πρωτοβουλία που πήρε η FIFA να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές στο Μουντιάλ.

Την αντίθεσή της στην πρωτοβουλία - πλάνο της FIFA για να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές στο Μουντιάλ εξέφρασε και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, η AFC αντί να το αποδεχθεί -όπως ήλπιζε ο Ινφαντίνο- ανέφερε πως χρειάζεται περισσότερο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να εξετάσει το θέμα και να το μελετήσει.

Την ίδια στιγμή το Reuters αναφέρει ότι γνωρίζει πως ο πρόεδρος της AFC, σεΐχης Σαλμάν μπιν Εμπραΐμ Αλ-Χαλίφα, σε επιστολή του στις Ομοσπονδίες της AFC επεσήμανε ότι δεν της ζητήθηκε ποτέ η γνώμη της για το θέμα, πως οι μονομερείς αυτές ενέργειες υπομονεύουν τα θεμέλια του ποδοσφαίρου και τις σχέσεις των ομοσπονδιών μεταξύ τους, ασκεί κριτική στον Ινφαντίνο και απευθυνόμενος στις ομοσπονδίες επισημαίνεί ότι με την δεδομένη άρνηση των ευρωπαϊκών χωρών οι άλλες Συνομοσπονδίες θα είναι αυτές που θα κρίνουν τα πάντα.

«Η AFC σημειώνει με μεγάλη ανησυχία κι απογοήτευση ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της από τη FIFA σε κανένα επίπεδο πριν από τη δημόσια ανακοίνωση αυτής της πρότασης, ούτε έχει λάβει καμία λεπτομερή ανάλυση διακυβέρνησης, οικονομικής ή νομικής ανάλυσης της πρότασης και των πιθανών επιπτώσεών της, κάτι που είναι εντελώς απαράδεκτο», αναφέρει ο πρόεδρος της AFC και συνεχίζει: «Επιπλέον, η AFC ανησυχεί βαθιά ότι οι μονομερείς ενέργειες της FIFA φαίνεται να υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέλια του ηπειρωτικού ποδοσφαίρου, τα οποία βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη διαφάνεια.

Η AFC πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης νομικής και διοικητικής δέουσας επιμέλειας»,

 

 

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