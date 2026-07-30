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Εντυπωσιακό βίντεο: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Λοσάδα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Εντυπωσιακό βίντεο: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Λοσάδα!

Μένει... Λεμεσό ο 44χρονος

Έδεσε τον Λοσάδα μέχρι το 2028 ο Απόλλωνας!

Το συμβόλαιο του 44χρονου ολοκληρωνόταν τον Μάιο του 2027, ωστόσο η ομάδα της Λεμεσού φρόντισε να τον διατηρήσει στο τιμόνι και για τον μεθεπόμενο χρόνο! Ο Αργεντινός κούμπωσε στο πλάνο και στη φιλοσοφία των κυανόλευκων, ο ίδιος δηλώνει απόλυτα ευχαριστημένος με όσα βρήκε τον Απόλλωνα κι έτσι η επέκταση ήταν... μονόδρομος.

Ο Λοσάδα με την ομάδα της Λεμεσού κατέγραψε 29 παιχνίδια. 19 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες. Ήταν μπροστάρης της αντεπίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα την έξοδο στην Ευρώπη, ενώ ήδη η ομάδα του πέρασε το εμπόδιο της Ντίλα Γκόρι και βρίσκεται στον 3ο προκριματικό του Conference League. 

Λίγο αργότερα, εκδόθηκε και η σχετική ανακοίνωση: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας μας, Ερνάν Λοσάδα, μέχρι τον Μάιο του 2028.

Ο Αργεντινός προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τον Δεκέμβριο του 2025 και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο συμβάλλοντας σημαντικά στην επιστροφή της ομάδας στον δρόμο των επιτυχιών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο του Απόλλωνα, σε 29 αναμετρήσεις, κατέγραψε 19 νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες, οδηγώντας την ομάδα στον τελικό Κυπέλλου και στην εξασφάλιση ευρωπαϊκής συμμετοχής.

Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού εύχεται στον Ερνάν Λοσάδα κάθε επιτυχία και ακόμη περισσότερες επιτυχίες με την ομάδα μας».

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