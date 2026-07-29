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Αποτυχία με… ναι μεν αλλά

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Αποτυχία με… ναι μεν αλλά

Το πάθος, η θέληση και η δίψα όμως δεν αρκούν για τέτοιου είδους αναμετρήσεις, όπως φάνηκε με τον πιο σκληρό τρόπο

Η Ομόνοια έφυγε από το Αλμάτι με το κεφάλι σκυφτό. Ο αποκλεισμός από την Καϊράτ έσβησε το όνειρο για είσοδο στην League Phase του Champions League πολύ νωρίς. Σαφώς οι συνθήκες δεν ήταν με το μέρος των πρασίνων. Οι δύο πρόωρες αποβολές των Νεγκό και Κακουλλή (33’ και 26’ αντίστοιχα) έγειραν την πλάστιγγα προς τους Καζάκους.

Η Καϊράτ είχε τον έλεγχο και στα δύο παιχνίδια μετά τις κόκκινες κάρτες, όμως ο Φαμπιάνο ήταν από τους λόγους που κράτησαν το «τριφύλλι» ζωντανό. Στο πρώτο παιχνίδι διατήρησε το μηδέν, ενώ στο δεύτερο διατήρησε την ομάδα του στο παιχνίδι, έστω και μέχρι την διαδικασία των πέναλτι. Το πάθος, η θέληση και η δίψα όμως δεν αρκούν για τέτοιου είδους αναμετρήσεις, όπως φάνηκε με τον πιο σκληρό τρόπο.

Η Ομόνοια αποκλείστηκε κι αυτό δεν παύει από το να θεωρείται μια αποτυχία, με το καλημέρα της σεζόν. Οι πράσινοι αφ’ ενός τα βάζουν με τον εαυτό τους που δεν τέλειωσαν το παιχνίδι από το ΓΣΠ όπου είχαν πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες και έλεγχο, αφετέρου όμως έδωσαν δικαιώματα -λόγω απειθαρχίας που έφερε τις αποβολές- και το πλήρωσαν.

Η είσοδος στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν ο πρώτος και κύριος στόχος με το που κόπασαν οι πανηγυρισμοί της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Δεν επετεύχθη και πλέον το «τριφύλλι» καλείται να δει την επόμενη μέρα. Η κούραση των 120 λεπτών και η ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, κατέβαλε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πήραν ήδη τον δρόμο της επιστροφής.

Η αποστολή επιστρέφει τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κύπρο και κοιτάζει πως θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Λινκόλν. Περιθώρια για νέες δυσάρεστες εκπλήξεις δεν είναι στο μυαλό κανενός στην Ομόνοια.

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