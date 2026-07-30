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«Υποψήφιος για τον πάγκο της Αλ-Αχλί ο Άρνε Σλοτ»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Υποψήφιος για τον πάγκο της Αλ-Αχλί ο Άρνε Σλοτ»

Ακόμη τίποτα δεν είναι επίσημο

Κενός πρόκειται να μείνει ο πάγκος της Αλ-Αχλί, καθώς ο προπονητής της ομάδας, Ματίας Τζέισλε οδεύει προς την Αγγλία και τη Νιουκάστλ, μετά την απομάκρυνση του Έντι Χάουι από τις «καρακάξες».

Για τον λόγο αυτό η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας σκανάρει την αγορά για να φέρει τον ιδανικό αντικαταστάτη, ο οποίος θα μπορέσει να συνεχίσει επάξια το έργο του 38χρονου Γερμανού τεχνικού.

Μέσα στους πιθανούς αντικαταστάτες του Τζέισλε βρίσκεται και ο Άρνε Σλοτ, με τον Ολλανδό προπονητή να βρίσκεται ελεύθερος, μετά την αποχώρηση του από το Άνφιλντ και τη Λίβερπουλ.

Το όνομα του Σλοτ έπαιζε έντονα και για τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει και φωτιά γύρο από τον καπνό.

Ακόμη τίποτα δεν είναι επίσημο, ωστόσο όπως όλα δείχνουν η Αλ-Αχλί θα κάνει στενό μαρκάρισμα στον Σλοτ ώστε να τον φέρει στην Αραβία.

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