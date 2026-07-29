Με… πληγές πάει στο Γιβραλτάρ

Η Ομόνοια βλέπει ήδη τον 3ο προκριματικό του Europa League, όπου θα συναντήσει την Λινκόλν, μετά τον αποκλεισμό από την Καϊράτ.

Οι πράσινοι θα βρεθούν στο Γιβραλτάρ για το πρώτο παιχνίδι με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Κουλιμπαλί και Κακουλλής, που αποβλήθηκαν αμφότεροι.

Απ’ εκεί και πέρα, ο Οντουμπάντζο κρίθηκε ανέτοιμος για την αποψινή ρεβάνς με τους Καζάκους, γι’ αυτό και ήταν εκτός αποστολής παρά το γεγονός πως ταξίδεψε για το Αλμάτι. Οι επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση του.

Ανέτοιμος λόγω αδιαθεσίας (οι ενδείξεις αναφέρουν τροφική δηλητηρίαση) ήταν ο Μοντνόρ.

Τέλος, επιστρέφει ο Νεγκό.