Να γιατί έπρεπε να μείνει ο Σίμιτς

Ο Στέφαν Σίμιτς ήταν ο άνθρωπος που κάλυψε το κενό του Νεγκό, όταν ο δεύτερος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με την Καϊράτ στο ΓΣΠ. Ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος πριν από δύο μήνες ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους πρασίνους μέχρι το 2028, απέδειξε στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν πόσο σωστή ήταν η απόφαση της Ομόνοιας να τον κρατήσει στην ομάδα.

Η αλήθεια είναι πως ο 31χρονος αμυντικός έδωσε τα διαπιστευτήριά του επί Χένινγκ Μπεργκ από την περσινή σεζόν. Έβγαλε ασπροπρόσωπο τον Νορβηγό προπονητή στα παιχνίδια που αγωνίστηκε, αποτελώντας μία εξαιρετική επιλογή ποδοσφαιριστή που έρχεται από τον πάγκο. Ουσιαστικά, στο πρώτο παιχνίδι με τους Καζάκους έδωσε συνέχεια σε αυτό, καλούμενος μάλιστα να αγωνιστεί σε μία θέση που δεν έχει συνηθίσει, πραγματοποιώντας μία πολύ καλή εμφάνιση.

Ενόψει του επαναληπτικού στο Αλμάτι, με τον Νεγκό τιμωρημένο και τον Οντουμπάτζο αμφίβολο, ο Σίμιτς θα είναι βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας της Ομόνοιας. Ο Μπεργκ γνωρίζει πως μπορεί να αισθάνεται ασφαλής με τον κατά συνθήκη δεξιό του μπακ, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται μόνο στα… βασικά ενός ακραίου μπακ, αλλά μπορεί να προσφέρει όσα αναμένει από έναν «κανονικό» δεξιό οπισθοφύλακα.