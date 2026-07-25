Προβλέπει αποχώρηση Παναγιώτου από την Ομόνοια πριν το τέλος του καλοκαιριού

Ο Ρούντι Γκαλέτι, Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος εξειδικεύεται σε μεταγραφικά ζητήματα, δίνει συνέχεια στο ενδεχόμενο ο Νικόλας Παναγιώτου της Ομόνοιας να βρίσκεται στο στόχαστρο Ιταλικών ομάδων.

«Οι ομάδες της Serie A έχουν πλέον εντείνει το ενδιαφέρον τους για τον Νικόλα Παναγιώτου. Όπως είχε αποκαλυφθεί, οι ιταλικοί σύλλογοι είναι αυτή τη στιγμή οι πιο δραστήριοι στη διεκδίκηση του κεντρικού αμυντικού της Ομόνοιας, ο οποίος εμφανίζεται ολοένα και πιο πιθανό να αποχωρήσει από την κυπριακή ομάδα πριν από το τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου» υποστηρίζει.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος, προ ημερών, και συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη (23/07) είχε γράψει ότι υπήρχαν σκάουτερ στις κερκίδες στον αγώνα των πρασίνων απέναντι στην Καϊράτ.

«Σκάουτερ αρκετών ιταλικών συλλόγων βρέθηκαν στις εξέδρες του αγώνα της Ομόνοιας με την Καϊράτ Αλμάτι για τα προκριματικά του UEFA Champions League, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον Νικόλα Παναγιώτου» είχε αναφέρει.