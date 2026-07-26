Ας μπουν στην... άκρη

Δυστυχώς, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που είναι μεταγραφική περίοδος ενώ αρχίζουν και τα ευρωπαϊκά των ομάδων, διάφοροι γραφικοί εμφανίζονται και λέει ο καθένας το... δικό του.

Είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκεί δεν φιλτράρεται τίποτα και πρέπει κάποιες φορές να μπούμε στη διαδικασία να λογοδοτήσουμε και εμείς, για πράγματα που ούτε καν δεν έπρεπε να σχολιάζονται.

Κάποια στιγμή επιβάλλεται να τους σταλεί ένα μήνυμα να κάνουν στην... άκρη και πως πρέπει να δώσουν χώρο σε φρέσκα πρόσωπα που έχουν τις γνώσεις. Και υπάρχουν πάρα πολλά αλλά δυστυχώς σκεπάζονται από τον κάθε γραφικό.

Χ.Χ