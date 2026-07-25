Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Σεμέδο

Με τη βούλα... «Άραβας» ο Γουίλι Σεμέδο.

Ο πρώην άσος της Ομόνοιας ανακοινώθηκε από την United FC του Ντουμπάι και συνεχίζει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«H άφιξή του σηματοδοτεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τη στρατηγική του συλλόγου να ενδυναμώσει την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ομάδας των Εμιράτων.

Θυμίζουμε πως ο Σεμέδο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Ομόνοια, αποχώρησε από το τριφύλλι μετά από μια τριετία, έχοντας απολογισμό 128 συμμετοχές, 50 γκολ και 26 ασίστ καθώς και μια εξαιρετική τελευταία σεζόν, στην οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με 22 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.