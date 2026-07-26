Το αντίο της ΑΕΛ στον Παπαφώτη: «Σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους, στάθηκε στην πρώτη γραμμή»

Αποχαιρέτησε τον Βασίλη Παπαφώτη η ΑΕΛ. Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε την θητεία του στην ομάδα της Λεμεσού με την πιο κάτω συγκινητική ανάρτηση.

Αναλυτικά: Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση, κοινή συναινέσει, της συνεργασίας με τον Βασίλη Παπαφώτη.

Ο Βασίλης υπήρξε ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για την ΑΕΛ από όταν πρωτοήλθε στην ομάδα το 2020, προσφέροντας με αφοσίωση και επαγγελματισμό τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους για την ομάδα μας, στάθηκε στην πρώτη γραμμή, φορώντας με περηφάνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού και εκπροσωπώντας με αξιοπρέπεια και ήθος την Αθλητική Ένωση Λεμεσού.

Η σχέση που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια ξεπερνά τα όρια μιας απλής συνεργασίας. Ως οικογένεια της ΑΕΛ, σταθήκαμε δίπλα στον Βασίλη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ποδοσφαιρικής του πορείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, όπως ακριβώς και ο ίδιος στάθηκε δίπλα στην ομάδα σε κάθε πρόκληση και δοκιμασία.

Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τον Βασίλη Παπαφώτη για όλα όσα προσέφερε με το έμβλημα της ΑΕΛ στο στήθος και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής και προσωπικής του ζωής.

Βασίλη, σε ευχαριστούμε!